Диана Арбенина во время съемок клипа “Раскаленные” шесть часов провела на дне бассейна
Отечественная исполнительница Диана Арбенина была вынуждена провести на дне бассейна порядка шести часов. С такой необходимость артистка столкнулась во время съемок клипа на песню “Раскаленные”.
Премьера новой видеоработы творчества Дианы Арбениной имела место совсем недавно, а режиссером клипа выступил Аслан Ахмадов. Актер Жан Мишель оказался партнером отечественной певицы на съемках. Проходили последние в нескольких локациях, а именно на Мальте и в Москве. Заменой моря в столице РФ послужил бассейн, который решили взять в аренду на два дня. Готовиться к погружению в воду Арбениной пришлось с инструктором, но даже за короткий срок ей удалось получить требуемые навыки, и провести под водой много часов.
Одна из основных из возникших сложностей заключалась в том, что на съемках клипа гидрокостюм пришлось заменить на платье, в котором Диана Арбенина сильно мерзла. Кроме того, значительная нагрузка пришлась и на глаза знаменитости.
Премьера новой видеоработы творчества Дианы Арбениной имела место совсем недавно, а режиссером клипа выступил Аслан Ахмадов. Актер Жан Мишель оказался партнером отечественной певицы на съемках. Проходили последние в нескольких локациях, а именно на Мальте и в Москве. Заменой моря в столице РФ послужил бассейн, который решили взять в аренду на два дня. Готовиться к погружению в воду Арбениной пришлось с инструктором, но даже за короткий срок ей удалось получить требуемые навыки, и провести под водой много часов.
Одна из основных из возникших сложностей заключалась в том, что на съемках клипа гидрокостюм пришлось заменить на платье, в котором Диана Арбенина сильно мерзла. Кроме того, значительная нагрузка пришлась и на глаза знаменитости.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00