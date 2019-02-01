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Диана Арбенина во время съемок клипа “Раскаленные” шесть часов провела на дне бассейна

Отечественная исполнительница Диана Арбенина была вынуждена провести на дне бассейна порядка шести часов. С такой необходимость артистка столкнулась во время съемок клипа на песню “Раскаленные”.
Диана Арбенина во время съемок клипа “Раскаленные” шесть часов провела на дне бассейна

Премьера новой видеоработы творчества Дианы Арбениной имела место совсем недавно, а режиссером клипа выступил Аслан Ахмадов. Актер Жан Мишель оказался партнером отечественной певицы на съемках. Проходили последние в нескольких локациях, а именно на Мальте и в Москве. Заменой моря в столице РФ послужил бассейн, который решили взять в аренду на два дня. Готовиться к погружению в воду Арбениной пришлось с инструктором, но даже за короткий срок ей удалось получить требуемые навыки, и провести под водой много часов.

Одна из основных из возникших сложностей заключалась в том, что на съемках клипа гидрокостюм пришлось заменить на платье, в котором Диана Арбенина сильно мерзла. Кроме того, значительная нагрузка пришлась и на глаза знаменитости.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00

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