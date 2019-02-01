Диана Арбенина во время съемок клипа “Раскаленные” шесть часов провела на дне бассейна

Премьера новой видеоработы творчества Дианы Арбениной имела место совсем недавно, а режиссером клипа выступил Аслан Ахмадов. Актер Жан Мишель оказался партнером отечественной певицы на съемках. Проходили последние в нескольких локациях, а именно на Мальте и в Москве. Заменой моря в столице РФ послужил бассейн, который решили взять в аренду на два дня. Готовиться к погружению в воду Арбениной пришлось с инструктором, но даже за короткий срок ей удалось получить требуемые навыки, и провести под водой много часов.Одна из основных из возникших сложностей заключалась в том, что на съемках клипа гидрокостюм пришлось заменить на платье, в котором Диана Арбенина сильно мерзла. Кроме того, значительная нагрузка пришлась и на глаза знаменитости.