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Талые воды Антарктики помогли ученым раскрыть многолетнюю гидрологическую тайну

Талые воды Антарктики дают ученым возможность раскрыть гидрологическую тайну, касающуюся их химического состава. Эксперты предположили, каким окажется влияние нового климата на качество речной воды после проведенных исследований в одном из засушливых районов ледяного континента.

Талые воды Антарктики помогли ученым раскрыть многолетнюю гидрологическую тайну

Ученые изучили засушливую местность Мак Мердо и обнаружили, что потоки талой воды во всех климатических условиях способны поддерживать концентрацию минералов во время движения по ландшафту. Сухие регионы Антарктиды - идеальная естественная лаборатория для изучения.

В ходе научной работы экспертам удалось изучить 7 ручьев, находящихся в долине Тейлор. Здесь талые воды на протяжении нескольких часов или недель стекают в озерные бассейны, покрытые льдом. А на территории Скалистых гор потокам воды для этого требуются долгие месяцы или даже года. Результаты эксперимента показали: такое явление вызвано высоким уровнем химического выветривания.

Ученые рассказали, что данные исследования помогают понять, как талые воды ведут себя геохимически, что подтверждает важность водотоковых коридоров, и их влияние на качество воды.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:08

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