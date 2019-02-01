Талые воды Антарктики помогли ученым раскрыть многолетнюю гидрологическую тайну





Ученые изучили засушливую местность Мак Мердо и обнаружили, что потоки талой воды во всех климатических условиях способны поддерживать концентрацию минералов во время движения по ландшафту. Сухие регионы Антарктиды - идеальная естественная лаборатория для изучения.В ходе научной работы экспертам удалось изучить 7 ручьев, находящихся в долине Тейлор. Здесь талые воды на протяжении нескольких часов или недель стекают в озерные бассейны, покрытые льдом. А на территории Скалистых гор потокам воды для этого требуются долгие месяцы или даже года. Результаты эксперимента показали: такое явление вызвано высоким уровнем химического выветривания.Ученые рассказали, что данные исследования помогают понять, как талые воды ведут себя геохимически, что подтверждает важность водотоковых коридоров, и их влияние на качество воды.