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Никита Пресняков просит у поклонников финансовой помощи ради съемок клипа

Музыкант Никита Пресняков обратился к поклонникам с просьбой оказать ему финансовую помощь. На полученные средства наследник Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте надеется снять в Лос-Анджелесе клип.
Никита Пресняков просит у поклонников финансовой помощи ради съемок клипа

Несмотря на наличие богатых и известных родственников, путь в шоу-бизнес Никита Пресняков предпочитает пробивать без их помощи. Артист выступает с группой MULTIVERSE, которая недавно смогла прорваться в чарт популярного в США лейбла-платформы Younk с композицией “To Stay”. Если собрать необходимую сумму, у его коллектива появится возможность снять в Лос-Анджелесе клип, над которым будут трудиться профессионалы. Кроме того, каждый, кто вложил средства через специальную платформу, сможет получать процент от музыки.

По словам Никиты Преснякова, это отличный шанс продвигать свое творчество. Певец отметил, что редко просит о помощи, однако в данном случае очень надеется на поддержку со стороны поклонников. В комментариях фолловеры пожелали своему кумиру удачи, а некоторые решили помочь в его просьбе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:47

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