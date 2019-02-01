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Тюменские врачи удалили из легкого пенсионера золотой зуб

Тюменские врачи извлекли из легкого мужчины-пенсионера золотой зуб. Медицинские работники сообщили, что на данный момент состояние 78-летнего пациента удовлетворительное.

Тюменские врачи удалили из легкого пенсионера золотой зуб

Как сообщается, жителя Тюмени госпитализировали с атеросклерозом. Пациенту был сделан рентген, на котором медики заметили небольшое затемнение. Как оказалось в легком пенсионера находился инородный предмет. Врачи смогли извлечь золотой зуб, не прибегая к открытой операции. Им удалось провести процедуру через отверстие естественного происхождения.

Сам мужчина понятия не имеет, как данный предмет мог попасть в его дыхательные органы. Но медицинский работник считают, что житель Тюмени мог случайно вдохнуть золотой зуб, и даже не обратить на это внимания. Но при этом инородное тело в легком привело бы к сильному воспалению, которое в 78 лет лечить довольно сложно. На данный момент мужчина-пенсионер чувствует себя хорошо, а медики оценивают его состояние, как удовлетворительное.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:55

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