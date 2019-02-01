Назван ТОП-19 самых ожидаемых боевиков 2019 года





По информации Collider, зимой любители остросюжетных фильмов смогут ознакомиться сразу с двумя боевиками. В феврале на экранах появится "Снегоуборщик" режиссёра Муланда, и снятая Родригесом по одноимённой японской манге картина "Боевой ангел Алита". Весной в кинотеатрах ожидается премьера "Капитана Марвела" и многих других фильмов с участием супергероев . Впервые экранизируют комикс "Шазам!", перезапустят "Хеллбой" и выпустят "Мстители: Финал".Ожидают фанаты и такие популярные блокбастеры, как третья часть "Джон Уик", вторая часть "Годзиллы" и фильм "Тройная граница" режиссёра Чендора. Летом продолжение с центральным персонажем Тёмным Фениксом получат "Люди X", а перезапуском обзаведутся "Люди в чёрном". Также Дэвид Литч готовит к премьере "Хоббс и Шоу", а режиссёр Уоттс - очередной фильм про Человека-паука.Осенью любители кино ждут перезагрузку "Терминатора" и "Ангелов Чарли", а также фильм "Близнецы" Энга Ли. В декабре готовятся продолжения "Звёздных войн", "Джуманджи" и триллер "6 Underground" Майкла Бэя.