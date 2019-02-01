Валерий Меладзе встал на защиту Светланы Лободы после критики в Сети





Совсем недавно Первый канал огласил имена жюри нового детского “Голоса”, что спровоцировало споры среди аудитории. У многих поклонников шоу вызвало негодование участие в проекте Светланы Лободы, поскольку, по их мнению, звезда не подходит на роль наставника в таком проекте. В то же время коллеги артистки полностью удовлетворены ее работой и подходом к новому виду деятельности. Усилились негативные отзывы после того, как на съемках “Голоса” побывала дочь исполнительницы Ева.В соцсетях заступиться за Лободу решил Валерий Меладзе. Он отметил, что коллега отлично проявила себя на слепых прослушиваниях, показав профессионализм, но при этом сохранив доброту по отношению к детям. Вероятно, зрители проекта просто не привыкли к новому судье, ведь для Лободы это первый подобный опыт.