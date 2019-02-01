Валерий Меладзе встал на защиту Светланы Лободы после критики в Сети
Валерий Меладзе решил встать на защиту Светланы Лободы после того, как звезда подверглась критике на просторах Сети. Нападки в адрес певицы связаны с ее участием в качестве судьи на проекте “Голос. Дети”.
Совсем недавно Первый канал огласил имена жюри нового детского “Голоса”, что спровоцировало споры среди аудитории. У многих поклонников шоу вызвало негодование участие в проекте Светланы Лободы, поскольку, по их мнению, звезда не подходит на роль наставника в таком проекте. В то же время коллеги артистки полностью удовлетворены ее работой и подходом к новому виду деятельности. Усилились негативные отзывы после того, как на съемках “Голоса” побывала дочь исполнительницы Ева.
В соцсетях заступиться за Лободу решил Валерий Меладзе. Он отметил, что коллега отлично проявила себя на слепых прослушиваниях, показав профессионализм, но при этом сохранив доброту по отношению к детям. Вероятно, зрители проекта просто не привыкли к новому судье, ведь для Лободы это первый подобный опыт.
Совсем недавно Первый канал огласил имена жюри нового детского “Голоса”, что спровоцировало споры среди аудитории. У многих поклонников шоу вызвало негодование участие в проекте Светланы Лободы, поскольку, по их мнению, звезда не подходит на роль наставника в таком проекте. В то же время коллеги артистки полностью удовлетворены ее работой и подходом к новому виду деятельности. Усилились негативные отзывы после того, как на съемках “Голоса” побывала дочь исполнительницы Ева.
В соцсетях заступиться за Лободу решил Валерий Меладзе. Он отметил, что коллега отлично проявила себя на слепых прослушиваниях, показав профессионализм, но при этом сохранив доброту по отношению к детям. Вероятно, зрители проекта просто не привыкли к новому судье, ведь для Лободы это первый подобный опыт.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:30