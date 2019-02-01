Ольга Бузова готовится выпустить новый видеоклип

«Ольга имеет очень большое влияние на подрастающее поколение, поэтому с этим нужно срочно что-то делать! Она, не стесняясь, продолжает показывать самые «грязные» движения, которые мало кому из родителей могут понравиться», - заявляет одна из родительниц.





По словам Бузовой, ее новый клип будет не менее откровенным, чем прошлые работы.Не секрет, что каждым своим новым творением Ольга старается поразить многочисленную аудиторию фанатов, которые хорошо знают, какой многогранной время от времени бывает их любимица. Впрочем, недоброжелатели поющей телеведущей, как и прежде, протестуют против творчества Бузовой, заявляя, что каждая ее новая песня становится куда откровенней предыдущей.По словам многих родителей поклонников творчества Ольги, они намерены добиться того, чтобы показ клипов новоиспеченной певицы попросту запретили, так как некоторые ее работы являются слишком «взрослыми» для детей и подростков, составляющих большую часть фан-клуба артистки.Вполне вероятно, что родители принялись угрожать Бузовой восстанием после того, как узнали, что певица готовит выпустить новый клип и сейчас пытается определиться с песней, на которую будет видео. К слову, на днях Ольга попросила фанатов выбрать, какая композиция им нравится больше всего – «АтоМЫ» или «Губы».