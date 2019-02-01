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В Сеть попали рендеры смартфона Samsung Galaxy S10+

Рендеры новинки от производителей компании Samsung – смартфона модели Galaxy S10+ попали в Сеть. Соответствующими снимками поделилось сразу два ресурса - 91Mobiles и OnLeaks.
В Сеть попали рендеры смартфона Samsung Galaxy S10+

Заметим, что сайты, которые распространили рендеры южнокорейской новинки, имеют авторитет среди изданий печатающих о технологиях.
На изображении видно, что гаджет будет оснащен двойным селфи-модулем, который расположится в специальном вырезе в на дисплее. Мобильный телефон получит тройную основную камеру. Ее разместят в горизонтальном положении. Также видно, что Galaxy S10+ имеет экранные рамки на порядок тоньше, чем его предшественник модель Galaxy S9+. Эксперты предполагают, что разработчики снабдят устройство AMOLED-дисплеем, которое имеет разрешение QHD+.

Официальный анонс смартфона запланирован на 20 февраля. Судя по опубликованным рендерам можно сделать вывод, что на потребительский рынок новинка попадет 8 марта.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:07

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