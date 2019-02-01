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Людмила Зайцева озвучила свое мнение о браке Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым

Людмила Зайцева решила высказаться в адрес брака Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым. К желанию вдовы Василия Шукшина снова связать себя узами брака она относится спокойно.
Людмила Зайцева озвучила свое мнение о браке Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым

Людмила Зайцева в последнее время почти не снимается в кино, но с теплом вспоминает моменты сотрудничества с известными коллегами. При этом звезда отказывается посещать любые телешоу, где обсуждается жизнь семьи Василия Шукшина. Для нее все, что связано с покойным артистом, слишком дорого. Решение Федосеевой-Шукшиной вступить в брак с Алибасовым Зайцева считает ее личным делом, отмечая, что артистка уже немолодая и может испытывать потребность в поддержке. Человеком коллегу актриса считает хорошим, вспоминая о ее доброте и отзывчивости. Зайцева добавила, что продолжает поддерживать отношения с Федосеевой-Шукшиной.
Людмила Зайцева озвучила свое мнение о браке Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым

Еще одним артистом, вызывавшим восхищение у Людмилы Зайцевой, являлся Олег Ефремов. Перед обаянием последнего, по словам актрисы, практически никто не мог устоять. Вместе они появились в ленте “Здравствуй, прощай”. Несмотря на большой опыт и статус, артист вел себя спокойно, никаких привилегий не требовал. Впрочем, романа между ними никогда не было, хотя слухи об этом появлялись часто.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:16

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