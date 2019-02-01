Гарик Харламов удивил Кристину Асмус "новыми" детьми

Публикация российского актера не оставила равнодушной жену Гарика Харламова. На его комментарий к фото: "Мои новые рекламные съёмочные дети", Кристина Асмус отреагировала фразой: "Спасибо, что уточнил". В ответ любящий избранник актрисы пошутил, что нечего летать на Мальдивы.В настоящий момент Гарик Харламов принимает участие в одном из рекламных проектов, а близнецы, по сюжету играют его сыновей. Интересно, что организаторы выбрали детей, очень похожих на знаменитого юмориста. Этот факт не могли не заметить фанаты артиста: "Рекламные?) А что ж так похожи?", "Харламята", "Пробники Харламова", "Харлашки", "А Кристина не против?)", "Три Гарика", "С воссоединением".