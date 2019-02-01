Некоторые герои приходят на шоу “Давай поженимся!” ради минуты славы





Одна из участниц по имени Юлия призналась, что идея отправится на “Давай поженимся!” в голову ей пришла во время вечеринки в компании подруг. Она подумала, что было бы забавно попытаться найти партнера на проекте, и ее не пугает то, что знакомство происходит “вслепую”. В то же время девушка не слишком расстроится, если так и не сможет выбрать для себя избранника.Имеются у продюсеров “Давай поженимся!” и любимые фразы, произношение которых не позволит потенциальному участнику попасть на проект. К примеру, заявления о том, что люди не сошлись характерами, их отношения себя исчерпали, или они просто “разные”, помогают “отсеивать” желающих побывать на шоу. По мнению создателей, использующие такие фразы личности на проекте не смогут себя раскрыть.