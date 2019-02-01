Креативный продюсер "Давай поженимся!" считает Ларису Гузееву виновницей успеха шоу





Креативный продюсер телепередачи "Давай поженимся!" рассказала, что почти 100% успеха шоу принесла именно Лариса Гузеева. Екатерина Муравицкая сообщила, что некоторые телеканалы хотели запустить подобные передачи, но у них ничего так и не вышло. Она поведала, что "Давай поженимся!" снимается буквально с первого дублей, и это все благодаря профессиональной работе телеведущих. Лариса Гузеева и ее коллеги Роза Сябитова и Василиса Володина общаются со зрителями, и могут вовремя заполнить внезапно возникшую паузу.Екатерина Муравицкая напомнила, что каждый выпуск "Давай поженимся!" начинается с улыбающейся Ларисы Гузеевой, объявляющей о том, что в студию входит жених. Также телеведущая умеет вовремя пошутить и именно за это ее очень любят зрители.