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Креативный продюсер "Давай поженимся!" считает Ларису Гузееву виновницей успеха шоу

Креативный продюсер телепередачи "Давай поженимся!" дала небольшое интервью. Екатерина Муравицкая считает, что шоу своим успехом обязано телеведущей Ларисе Гузеевой.

Креативный продюсер "Давай поженимся!" считает Ларису Гузееву виновницей успеха шоу

Креативный продюсер телепередачи "Давай поженимся!" рассказала, что почти 100% успеха шоу принесла именно Лариса Гузеева. Екатерина Муравицкая сообщила, что некоторые телеканалы хотели запустить подобные передачи, но у них ничего так и не вышло. Она поведала, что "Давай поженимся!" снимается буквально с первого дублей, и это все благодаря профессиональной работе телеведущих. Лариса Гузеева и ее коллеги Роза Сябитова и Василиса Володина общаются со зрителями, и могут вовремя заполнить внезапно возникшую паузу.

Креативный продюсер "Давай поженимся!" считает Ларису Гузееву виновницей успеха шоу

Екатерина Муравицкая напомнила, что каждый выпуск "Давай поженимся!" начинается с улыбающейся Ларисы Гузеевой, объявляющей о том, что в студию входит жених. Также телеведущая умеет вовремя пошутить и именно за это ее очень любят зрители.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:55

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