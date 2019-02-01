Родители озвучили список предметов, которые плохо преподают учителя в школах РФ





Общероссийский народный фронт объединился с сотрудниками "Национальных ресурсов образования", чтобы опросить больше 1600 жителей 64 регионов касательно успеваемости их детей в школе. 38 процентов родителей посчитали, что иностранные языки учащимся могли бы преподавать лучше, а 19 процентов оценили профессионализм педагогов, как низкий. 41 процент респондентов недоволен результатами учащихся в знании информатики, а физика, химия и биология получили результаты 40 и 39%, экономика - 35.Россияне считают, что в целом школьное образование в стране мало ориентировано на практику. По мнению 62% опрошенных, дети не умеют строить планы, находить варианты решения проблем (61%). Напротив, 43 процента респондентов высоко оценили знание родного языка, 45 процентов - русской литературы, 47% - изобразительного искусства и музыки.Довольны родители тем, как учителя преподают физкультуру и знакомят школьников с окружающим миром. Россияне считают наиболее важными навыками для учащихся подготовку к экзаменам, иностранные языки, профориентацию, физкультуру, публичные выступления и медпомощь.