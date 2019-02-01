Первые континенты на Земле появились из-за падения астероидов





Долгое время поверхность Земли была покрыта базальтовой породой, поэтому невозможно сказать однозначно, когда она начала застывать и образовывать первые «протоконтиненты». Однако результаты последних исследований показывают, что после столкновения Земли с астероидами 3,8 миллиардов лет назад, в базальтовых породах могли происходить химические изменения, из-за чего начали появляться первые магматические породы.Так, анализ образцов из кратера Садбери позволил обнаружить в составе породы фрагменты меланоритов и иные слои магматических пород. Кроме того, в результате столкновения с астероидами земная кора насыщалась кремнеземом (диоксидом кремния), а ее структура становилась слоистой и более сложной. Сегодня считается, что первым суперконтинентом на Земле была Ваальбара, существовавшая в период между 3,6 и 2,8 млрд лет назад.