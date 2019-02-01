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Первые континенты на Земле появились из-за падения астероидов

Ученые выяснили, что первые континенты на Земле были образованы в результате падения астероидов. Сотрудники южноафриканского Университета Витватерсранда изучили образцы почвы, взятые из ударного кратера Садбери в Канаде, и пришли к выводу, что после столкновения с космическими объектами земля в этом месте нагрелась до 5-километровой глубины, из-за чего изменился ее химический состав.
Первые континенты на Земле появились из-за падения астероидов

Долгое время поверхность Земли была покрыта базальтовой породой, поэтому невозможно сказать однозначно, когда она начала застывать и образовывать первые «протоконтиненты». Однако результаты последних исследований показывают, что после столкновения Земли с астероидами 3,8 миллиардов лет назад, в базальтовых породах могли происходить химические изменения, из-за чего начали появляться первые магматические породы.

Так, анализ образцов из кратера Садбери позволил обнаружить в составе породы фрагменты меланоритов и иные слои магматических пород. Кроме того, в результате столкновения с астероидами земная кора насыщалась кремнеземом (диоксидом кремния), а ее структура становилась слоистой и более сложной. Сегодня считается, что первым суперконтинентом на Земле была Ваальбара, существовавшая в период между 3,6 и 2,8 млрд лет назад.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:00

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