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Актриса Наталья Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка

Отечественная актриса Наталья Фатеева в свое время вынудила дочь отказаться от новорожденного малыша. Сейчас советская знаменитость старается вести закрытый от остальных образ жизни.
Актриса Наталья Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка

Наталья Фатеева долгое время не взаимодействует с детьми, даже не пуская их на порог собственной квартиры. Единственным исключением стал период, когда звезда советского кино столкнулась с переломом тазобедренного сустава, нуждаясь в уходе. Источники утверждают, что знаменитость наследников не любила с детства, будучи уверенной, что именно они мешают ей развивать карьеру. Воспитанием сына и дочери артистки занимались ее родители. Даже появление внуков не смогло “смягчить” Фатееву. В частности, когда 16-летняя дочь звезды родила ребенка, актриса убедила ее оставить наследника в доме малютки. В итоге, забрать малыша решили родители отца ребенка.

Сын артистки Владимир делится, что его матери “никто не нужен”, и она осознанно всех прогнала. Единственные, с кем Наталье Фатеевой удалось найти общий язык, по словам мужчины, это бездомные коты, которых она подкармливает.
Актриса Наталья Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка

Личная жизнь артистки тоже не принесла ей счастья. Наталья Фатеева трижды побывала замужем, но ни один из ее браков не завершился удачным финалом.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:38

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