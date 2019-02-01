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Ученые: Устойчивость к противомикробным препаратам и пищевые заболевания игнорируют национальные границы

Благодаря ряду испытаний ученым удалось установить, что устойчивость организма к противомикробным препаратам и пищевые заболевания полностью игнорируют национальные границы. Для более детально изучения данного вопроса специалисты нуждаются в международном сотрудничестве.
Ученые: Устойчивость к противомикробным препаратам и пищевые заболевания игнорируют национальные границы

Новый проект ученых получает финансирование от Федерального министерства экономического сотрудничества и развития. На эти цели было выделено семь миллионов евро. Решить поставленные задачи планируется в течении пяти лет. Реализовывать проект будут на территории стран Африки, которые расположены к югу от пустыни Сахары. Главная миссия международного проекта – укрепить ветеринарные службы, продвинуть сельскохозяйственные исследования, повысить безопасность и качество продукции животноводства, поддержать глобальные компании, предназначенные для борьбы с заболеваниями животных. В своем проекте специалисты описали непростую взаимосвязь между человеком, животным, окружающей средой, и состоянием здоровья. Они подчеркнули, что для решения всех проблем требуется тесное сотрудничество групп профессионалов, которые занимаются вопросами общественного здравоохранения и ветеринарной системой. Одним из важнейших моментов всего мероприятия является подготовка специализированного персонала в Африке, а также оказание властям долгосрочной помощи в создании соответствующих структур.

Выяснилось, что около семидесяти процентов всех продуктов животного происхождения продаются на неформальных рынках Уганды. Они обеспечивают поставки продовольствия и рабочие места. Для улучшения функционирования данных рынков будет обучен персонал, который займется контролем пищевых продуктов.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:47

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