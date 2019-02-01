Голодание омолаживает стволовые клетки кишечника - Ученые





Биологам удалось выяснить, что стволовые клетки у мышей могут обновлять покров стенок кишечника. Было обнаружено: слой быстро разрушался, но стволовые клетки его полностью восстанавливали на протяжении 5 дней. Из регенерирующих материалов подопытных, которым не давали есть сутки, сформировали орган, имитирующий ткань кишечника.Исследование показало: в клетках голодных животных заметно изменился обмен веществ. Восстановление тканей повысилось в два раза из-за того, что стволовые клетки начали активный процесс расщепления жирных кислот, и прекратили брать энергию из углеводов.