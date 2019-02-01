Голодание омолаживает стволовые клетки кишечника - Ученые
Ученые из Массачусетского технологического института провели исследование, подтверждающее: 24-часовое голодание способно омолаживать стволовые клетки кишечника. Чтобы понять, как это происходит, эксперты изучили стволовые клетки грызунов.
Биологам удалось выяснить, что стволовые клетки у мышей могут обновлять покров стенок кишечника. Было обнаружено: слой быстро разрушался, но стволовые клетки его полностью восстанавливали на протяжении 5 дней. Из регенерирующих материалов подопытных, которым не давали есть сутки, сформировали орган, имитирующий ткань кишечника.
Исследование показало: в клетках голодных животных заметно изменился обмен веществ. Восстановление тканей повысилось в два раза из-за того, что стволовые клетки начали активный процесс расщепления жирных кислот, и прекратили брать энергию из углеводов.
Биологам удалось выяснить, что стволовые клетки у мышей могут обновлять покров стенок кишечника. Было обнаружено: слой быстро разрушался, но стволовые клетки его полностью восстанавливали на протяжении 5 дней. Из регенерирующих материалов подопытных, которым не давали есть сутки, сформировали орган, имитирующий ткань кишечника.
Исследование показало: в клетках голодных животных заметно изменился обмен веществ. Восстановление тканей повысилось в два раза из-за того, что стволовые клетки начали активный процесс расщепления жирных кислот, и прекратили брать энергию из углеводов.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:25