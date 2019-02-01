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Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова просит хейтеров не называть ее “толстой и страшной”

Татьяна Брухунова, помощница отечественного артиста Евгения Петросяна, в очередной раз обратилась к своим хейтерам. Она попросила не называть ее “толстой и страшной”.
Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова просит хейтеров не называть ее “толстой и страшной”

В личном профиле в Instagram Татьяна Брухунова поделилась новым “бессмысленным селфи”, отметив, что оно адресовано ее ненавистникам. Всем, кто пишет ей “гадости”, помощница Евгения Петросяна в очередной раз порекомендовала отписаться. Своих хейтеров автор поста попросила перестать напоминать ей, что она “толстая, страшная и прыщавая уродина”. В то же время Брухунова обратилась и ко всем небезразличным, поблагодарив их за адекватность. На фото владелица аккаунта позирует в свитшоте от бренда Полины Гагариной.

В комментариях фолловеры поддержали Татьяну Брухунову, призвав ее не обращать внимания на агрессивные выпады в свою сторону. Многие сошлись на том, что в действительности помощница Петросяна выглядит замечательно, и ей не стоит слушать остальных.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:16

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