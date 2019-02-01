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Королева Елизавета II помогает Меган Маркл и принцу Гарри украсить их дом

Елизавета II решила помочь Меган Маркл и принцу Гарри украсить их дом. Царствующая королева Великобритании предложила влюбленным выбрать произведения искусства из собственной коллекции.

Королева Елизавета II помогает Меган Маркл и принцу Гарри украсить их дом

Через несколько месяцев Меган Маркл со своим мужем принцем Гарри впервые станут родителями. Но, как сообщает источник, возлюбленные уже начали обустраивать своей дом и принимать подарки от близких. Королева Елизавета II передала своему внуку и его супруге список произведений искусства, из которого они смогут выбрать для своего дома несколько экземпляров. По словам инсайдера, царствующая королева Великобритании дала Меган Маркл и принцу Гарри время на раздумье.

Королева Елизавета II помогает Меган Маркл и принцу Гарри украсить их дом

Все члены британской королевской семьи весьма трепетно относятся к произведениям искусства. Не так давно герцогиня Сассекская уже получала от возлюбленного в подарок картину, которая ей понравилась. Поклонникам жены принца Гарри уже известно, что она намерена наладить управления коммуникациями в детской комнате со смартфона.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:08

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