Королева Елизавета II помогает Меган Маркл и принцу Гарри украсить их дом
Елизавета II решила помочь Меган Маркл и принцу Гарри украсить их дом. Царствующая королева Великобритании предложила влюбленным выбрать произведения искусства из собственной коллекции.
Через несколько месяцев Меган Маркл со своим мужем принцем Гарри впервые станут родителями. Но, как сообщает источник, возлюбленные уже начали обустраивать своей дом и принимать подарки от близких. Королева Елизавета II передала своему внуку и его супруге список произведений искусства, из которого они смогут выбрать для своего дома несколько экземпляров. По словам инсайдера, царствующая королева Великобритании дала Меган Маркл и принцу Гарри время на раздумье.
Все члены британской королевской семьи весьма трепетно относятся к произведениям искусства. Не так давно герцогиня Сассекская уже получала от возлюбленного в подарок картину, которая ей понравилась. Поклонникам жены принца Гарри уже известно, что она намерена наладить управления коммуникациями в детской комнате со смартфона.
Через несколько месяцев Меган Маркл со своим мужем принцем Гарри впервые станут родителями. Но, как сообщает источник, возлюбленные уже начали обустраивать своей дом и принимать подарки от близких. Королева Елизавета II передала своему внуку и его супруге список произведений искусства, из которого они смогут выбрать для своего дома несколько экземпляров. По словам инсайдера, царствующая королева Великобритании дала Меган Маркл и принцу Гарри время на раздумье.
Все члены британской королевской семьи весьма трепетно относятся к произведениям искусства. Не так давно герцогиня Сассекская уже получала от возлюбленного в подарок картину, которая ей понравилась. Поклонникам жены принца Гарри уже известно, что она намерена наладить управления коммуникациями в детской комнате со смартфона.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:08