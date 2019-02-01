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Ученые раскрыли загадку гробницы Тутанхамона в Египте

Ученым удалось раскрыть загадку гробницы древнего египетского правителя Тутанхамона. Выводы сделаны после реставрации усыпальницы, длившейся в течение последних десяти лет.
Ученые раскрыли загадку гробницы Тутанхамона в Египте

Процессом реставрации занимались сотрудники Института консервации Гетти при поддержке коллег из местного Министерства по делам древностей. Когда в начале минувшего столетия гробницу вскрыли, на стенах погребальной комнаты были выявлены загадочные пятна. В ходе изучения исследователями был сделан вывод, что в действительности пятна собой представляют погибшие бактерии, и они не несли какой-либо опасности для мумии.

Безопасность находки на стенах гробницы Тутанхамона подтвердил проведенный учеными химический анализ. При власти фараон находился примерно в период 1332–1323 гг до н.э, вступив на престол в десятилетнем возрасте. По оценкам историков, скончался юный правитель уже в 19 лет, а место его погребения долгое время считалось проклятым. Отчасти это связано с гибелью при загадочных обстоятельствах тех, кто открыл древнюю гробницу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:55

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