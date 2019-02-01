Елена Темникова показала в Instagram свой "офис" на Мальдивах

"Офис на Мальдивах выглядит примерно так. Как у вас дела?" - поинтересовалась Темникова у читателей блога.

"Буду скучать, Мальдивы! Пора работать. Пора в тур. Уже лечу", - пишет певица.

На своей странице в социальной сети Темникова рассказала поклонникам, как провела последние дни отпуска на Мальдивских островах. Хотя поездку певица посвятила исключительно отдыху, перед отъездом ей всё-таки захотелось уделить время работе. "Офис" исполнительница устроила себе на берегу в гамаке. На снимке звезда запечатлена, смотрящей в свой iPhone.Фанаты артистки признались, что с большим удовольствием поменяли бы свои городские места работы на гамак в этом райском уголке мира. Что касается Темниковой, то она также возвращается в Москву, где её ждёт музыкальная деятельность.