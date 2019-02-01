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Порода в кратере Гейла на Марсе имеет пористую структуру

Ученые установили, что структура осадочных пород в кратере Гейла на Марсе оказалась пористой. К такому выводу пришли астрофизики, изучив данные, отправленные им марсоходом «Кьюриосити». Результаты для специалистов стали неожиданными, поскольку они полагали, что в этом районе плотность пород намного выше.
Порода в кратере Гейла на Марсе имеет пористую структуру

Одной из главных миссий ровера «Кьюриосити» является изучение горы Шарпа, находящейся в центре кратера Гейла. Новые данные, отправленные на Землю марсоходом, позволяют установить, что гора появилась не в результате уплотнения осадочных пород, поскольку плотность ее основания была бы в разы выше. Скорее всего, гора Шарпа оставалась неизменной в течение долгого времени, и в прошлом она была точно такой же, какой ее сегодня видят ученые.

Так, плотность пород внутри кратера составила 1680 ± 180 килограммов на метр кубический. Хотя ранее с помощью инструмента Chemlin было установлено, что плотность марсианской почвы составляет 2810 килограммов на метр кубический. А это означает, что структура пород в кратере высокопористая, поэтому ученым предстоит пересмотреть гипотезы, объясняющие образование вершины горы Шарпа.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:45

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