АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Над островом Маврикий НЛО раскололся на две части

Очевидец с юго-западной части острова Маврикий зафиксировал на свой мобильный гаджет НЛО, который раскололся на две части. Данную информацию распространил сайт Тайны.ру.
Над островом Маврикий НЛО раскололся на две части

Автор фотоснимков рассказал, что не верил своим глазам до того момента, пока его коллега не подтвердила, что также видит неопознанный объект в небе. Изначально, признается очевидец, он решил: НЛО – это всего лишь детский летательный аппарат. Однако осознав, что последний не может оставаться неподвижным в воздухе, особенно в достаточно ветреную погоду, мужчина достал смартфон и занялся фотосъемкой объекта.

Спустя некоторое время НЛО изменил внешний вид, он разделился на две части, после чего исчез. Данное событие произошло в средине осени 2017 года, но до сегодняшнего дня очевидец никому не показывал сделанные фотоснимки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Людмила Зайцева озвучила свое мнение о
В Сеть попали рендеры смартфона Samsung
Некоторые герои приходят на шоу “Давай
Первые континенты на Земле появились
Креативный продюсер "Давай поженимся!"
Гарик Харламов удивил Кристину Асмус
Ольга Бузова готовится выпустить новый
Ученые: Устойчивость к противомикробным
Актриса Наталья Фатеева заставила дочь
Голодание омолаживает стволовые клетки
Помощница Евгения Петросяна Татьяна
Королева Елизавета II помогает Меган
Над островом Маврикий НЛО раскололся на
Елена Темникова показала в Instagram
Ученые раскрыли загадку гробницы
Болезненный развод с первой женой
Порода в кратере Гейла на Марсе имеет
Станислав Садальский жестоко подшутил
Дочь Юлии Барановской участвует в
Тарзан поделился неудачным снимком
Уфологи призывают человечество
Продажи нового кроссовера Zotye T600
Вера Брежнева решила стать "хейтером"
Житель Северной Каролины столкнулся со
Актер Михаил Ножкин рассказал о смерти
Во время слияния черных дыр образуются
В ХМАО женщина насмерть примерзла к
Жену Гогена Солнцева оттаскали за
Анастасия Макеева рассказала о своем
Сторонники теории плоской Земли
Просмотреть все новости