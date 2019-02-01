Над островом Маврикий НЛО раскололся на две части





Автор фотоснимков рассказал, что не верил своим глазам до того момента, пока его коллега не подтвердила, что также видит неопознанный объект в небе. Изначально, признается очевидец, он решил: НЛО – это всего лишь детский летательный аппарат. Однако осознав, что последний не может оставаться неподвижным в воздухе, особенно в достаточно ветреную погоду, мужчина достал смартфон и занялся фотосъемкой объекта.Спустя некоторое время НЛО изменил внешний вид, он разделился на две части, после чего исчез. Данное событие произошло в средине осени 2017 года, но до сегодняшнего дня очевидец никому не показывал сделанные фотоснимки.