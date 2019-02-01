Над островом Маврикий НЛО раскололся на две части
Очевидец с юго-западной части острова Маврикий зафиксировал на свой мобильный гаджет НЛО, который раскололся на две части. Данную информацию распространил сайт Тайны.ру.
Автор фотоснимков рассказал, что не верил своим глазам до того момента, пока его коллега не подтвердила, что также видит неопознанный объект в небе. Изначально, признается очевидец, он решил: НЛО – это всего лишь детский летательный аппарат. Однако осознав, что последний не может оставаться неподвижным в воздухе, особенно в достаточно ветреную погоду, мужчина достал смартфон и занялся фотосъемкой объекта.
Спустя некоторое время НЛО изменил внешний вид, он разделился на две части, после чего исчез. Данное событие произошло в средине осени 2017 года, но до сегодняшнего дня очевидец никому не показывал сделанные фотоснимки.
Автор фотоснимков рассказал, что не верил своим глазам до того момента, пока его коллега не подтвердила, что также видит неопознанный объект в небе. Изначально, признается очевидец, он решил: НЛО – это всего лишь детский летательный аппарат. Однако осознав, что последний не может оставаться неподвижным в воздухе, особенно в достаточно ветреную погоду, мужчина достал смартфон и занялся фотосъемкой объекта.
Спустя некоторое время НЛО изменил внешний вид, он разделился на две части, после чего исчез. Данное событие произошло в средине осени 2017 года, но до сегодняшнего дня очевидец никому не показывал сделанные фотоснимки.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:04