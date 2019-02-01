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Болезненный развод с первой женой изменил жизнь Льва Лещенко

Развод с первой супругой стал для отечественного артиста Льва Лещенко болезненным событием. Также расставание смогло изменить жизнь исполнителя, а его первый брак был заключен с коллегой Аллой Абдаловой.
Болезненный развод с первой женой изменил жизнь Льва Лещенко

Изначально Лещенко и Абдалова вместе выступали на сцене, и их тандем пользовался значительной популярностью. Оба артиста являлись студентами ГИТИСа, но певица была старше на два курса. В своих мемуарах певец вспоминал, что его сразу привлекла внешность будущей жены и ее удивительный голос. После свадьбы пара сперва жила у родителей Льва Лещенко, а затем перебралась в отдельную квартиру, но их союз это не спасло. Из-за творческой занятости и личных разногласий появлялись конфликты. Также Абдалова позже призналась, что четырежды делала аборт, поскольку не хотела в тот период детей, но и сам Лев Лещенко не пытался настаивать на продолжении беременности. Их брак распался в 1976 году.

После супруги пытались начать все заново, а во время гастролей в Сочи артист встретил свою будущую жену Ирину. Она сразу покорила его, но на следующее после знакомства утро должна была уезжать в Москву, и Лев Лещенко отправился за ней. Бывшая избранница отпустила мужа без попыток выяснять отношения, просто выставила пару его чемоданов в коридор.
Болезненный развод с первой женой изменил жизнь Льва Лещенко

Второй брак сам певец считает личной победой, даже несмотря на то, что детей у пары нет. Абдалова же после развода стала реже выступать, а замуж так никогда снова и не вышла.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:50

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