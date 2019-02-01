Станислав Садальский жестоко подшутил над Никасом Сафроновым
Актер театра и кино Станислав Садальский недавно жестоко подшутил над известным российским художником Никасом Сафроновым. Артист опубликовал в личном блоге Instagram его "голое" фото и заявил: художник "был задержан" за попытку внести свои картины в Третьяковскую галерею.
Народный блогер показал знаменитого деятеля искусства не в лучшем свете. На снимке в Instagram, представленном вниманию пользователей, Никас Сафронов позирует в музее в одном нижнем белье. В комментарии к фотографии Станислав Садальский написал, что художника задержали за то, что он пытался внести в Третьяковку свои полотна. Этой фразой актер решил намекнуть поклонникам на кражу картины в галерее, произошедшую недавно.
Не все подписчики оценили чувство юмора отечественного артиста. Ценители творчества Никаса Сафронова заявили, что Стас Садальский очень жесток по отношению к талантливому художнику: "Такое неуважение к мастеру". Однако большинство фанатов звезды публикацию оценили, полюбопытствовав, где кумир берет такие "интересные" кадры для новых постов: "Пиар лишним не бывает", "Где вы берете такие фото?", "Браво!", "Для известности и не так раскорячишься".
Народный блогер показал знаменитого деятеля искусства не в лучшем свете. На снимке в Instagram, представленном вниманию пользователей, Никас Сафронов позирует в музее в одном нижнем белье. В комментарии к фотографии Станислав Садальский написал, что художника задержали за то, что он пытался внести в Третьяковку свои полотна. Этой фразой актер решил намекнуть поклонникам на кражу картины в галерее, произошедшую недавно.
Не все подписчики оценили чувство юмора отечественного артиста. Ценители творчества Никаса Сафронова заявили, что Стас Садальский очень жесток по отношению к талантливому художнику: "Такое неуважение к мастеру". Однако большинство фанатов звезды публикацию оценили, полюбопытствовав, где кумир берет такие "интересные" кадры для новых постов: "Пиар лишним не бывает", "Где вы берете такие фото?", "Браво!", "Для известности и не так раскорячишься".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:39