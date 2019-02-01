Дочь Юлии Барановской участвует в челлендже Егора Крида
Юлия Барановская сделала новую публикацию в социальной сети Instagram. Телеведущая рассказала своим поклонникам, что ее дочка участвует в челлендже Егора Крида.
Недавно популярный певец Егор Крид решил устроить флешмоб в честь выхода новой композиции под названием "Крутой". Дочка ведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина решила станцевать под новую песню исполнителя. Телеведущая опубликовала видео в Instagram, в комментарии, к которому она написала: "Моя Яна участвует в #крутойчеллендж от Егора Крида". В конце она попросила подписчиков поддержать наследницу просмотрами ролика и лайками.
Подписчики отреагировали моментально. Они написали: "Какая она пластичная!! Такая маленькая, а такая молодец!", "Прикольно двигается", "Как похожа на маму и такая же талантливая", "Молодец какая, круто, супер", "Умничка Яночка! Ооочень круто!". Всего за несколько часов новую публикацию Юлии Барановской просмотрели более 567 тысяч пользователей Сети.
Недавно популярный певец Егор Крид решил устроить флешмоб в честь выхода новой композиции под названием "Крутой". Дочка ведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина решила станцевать под новую песню исполнителя. Телеведущая опубликовала видео в Instagram, в комментарии, к которому она написала: "Моя Яна участвует в #крутойчеллендж от Егора Крида". В конце она попросила подписчиков поддержать наследницу просмотрами ролика и лайками.
Подписчики отреагировали моментально. Они написали: "Какая она пластичная!! Такая маленькая, а такая молодец!", "Прикольно двигается", "Как похожа на маму и такая же талантливая", "Молодец какая, круто, супер", "Умничка Яночка! Ооочень круто!". Всего за несколько часов новую публикацию Юлии Барановской просмотрели более 567 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:31