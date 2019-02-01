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Дочь Юлии Барановской участвует в челлендже Егора Крида

Юлия Барановская сделала новую публикацию в социальной сети Instagram. Телеведущая рассказала своим поклонникам, что ее дочка участвует в челлендже Егора Крида.

Дочь Юлии Барановской участвует в челлендже Егора Крида

Недавно популярный певец Егор Крид решил устроить флешмоб в честь выхода новой композиции под названием "Крутой". Дочка ведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина решила станцевать под новую песню исполнителя. Телеведущая опубликовала видео в Instagram, в комментарии, к которому она написала: "Моя Яна участвует в #крутойчеллендж от Егора Крида". В конце она попросила подписчиков поддержать наследницу просмотрами ролика и лайками.

Дочь Юлии Барановской участвует в челлендже Егора Крида

Подписчики отреагировали моментально. Они написали: "Какая она пластичная!! Такая маленькая, а такая молодец!", "Прикольно двигается", "Как похожа на маму и такая же талантливая", "Молодец какая, круто, супер", "Умничка Яночка! Ооочень круто!". Всего за несколько часов новую публикацию Юлии Барановской просмотрели более 567 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:31

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