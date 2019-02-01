Тарзан поделился неудачным снимком Наташи Королевой

Тарзан и Наташа Королева успели вместе побывать на отдыхе, откуда отечественный артист активно делился снимками с поклонниками. На этот раз танцор опубликовал фото, на котором позирует в компании своей жены. Пара стоит у огромного горшка с растением, улыбаясь в камеру. Свою супругу певец назвал “Дюймовочкой”, а себя — “Мальчик с пальчиком”. При этом реакция фолловеров на пост оказалась неоднозначной.Часть подписчиков посчитали, что Таразан поделился неудачным снимком своей жены, поскольку на кадре Наташа Королева выглядит старше своего возраста. Также публика заметила, что на артистке практически отсутствует макияж, а еще критика затронула “бесформенный” наряд знаменитости. Впрочем, многие пользователи назвали Тарзана и Королеву одной из наиболее приятных отечественных пар, желая артистам счастья. Публикацию оценили более 4,8 тысяч фолловеров.