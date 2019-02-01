Уфологи призывают человечество спасаться от Планеты X в Израиле





Уфолог Юваль Овадия сделал публичное обращение к еврейскому народу, призвав соотечественников скорей возвращаться на историческую родину, которая убережёт их от нашествия Планеты X. Приближается новая эра, которую будут сопровождать многочисленные разрушительные катаклизмы. Природные катастрофы, уже произошедшие на Земле, знаменуют собой скорое столкновение с Нибиру.По мнению независимого исследователя, только Израиль станет местом спасения от стихийных бедствий. Хотя сотни лет подряд страна была заброшена, на сегодняшний день происходит её расцвет. Точки зрения Овадия придерживается и Пол Бегли, пастор из США. Священник считает, что Нибиру является планетой или звездой, скрытой за Плутоном.Люди её не замечали из-за большого расстояния от Солнечной системы. Тем не менее, даже 3 тыс. лет назад предки делились знаниями о Нибиру. В книге Исход описываются вызванные ей катастрофы в Египте, и аналогичные сведения оставили в своих иероглифах индейцы майя.