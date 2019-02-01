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Продажи нового кроссовера Zotye T600 набирают обороты

Продажи появившегося на потребительском рынке во второй половине 2018 года кроссовера Zotye T600 набирают обороты. На сегодняшний день новинка стала лидером марки.
Продажи нового кроссовера Zotye T600 набирают обороты

Спрос на автомобиль рос каждый месяц. За ноябрь было реализовано 2,2 тысячи экземпляров, а за следующий месяц объем продаж достиг показателя 3,1 тысяча машин. Кроссовер нового поколения Zotye T600 получил от разработчиков значительные изменения. Он стал безопаснее, современнее, а также приобрел более презентабельный вид? чем его предшественник. Дизайн автомобиля изменился благодаря линии остекления, другому бамперу, увеличенной решетке на радиаторе и светодиодной оптике. Салон также получил множество изменений. На панели управления появился тачскрин мультимедийной системы и цифровые приборы. Физические клавиши климат-контроля полностью заменены на сенсорные. Изменения касаются и размера транспортного средства. Теперь его длина равна 4691 миллиметра, а высота – 1696 миллиметров.

В подкапотное пространство Zotye T600 получил два варианта комплектации. Возможен вариант установки двигателя объемом 1,5 литра с силовой мощностью 162 «лошади» и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также – 1,8-литровый мотор с мощностью 177 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Обе версии имеют передний привод.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:13

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