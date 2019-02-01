Продажи нового кроссовера Zotye T600 набирают обороты





Спрос на автомобиль рос каждый месяц. За ноябрь было реализовано 2,2 тысячи экземпляров, а за следующий месяц объем продаж достиг показателя 3,1 тысяча машин. Кроссовер нового поколения Zotye T600 получил от разработчиков значительные изменения. Он стал безопаснее, современнее, а также приобрел более презентабельный вид? чем его предшественник. Дизайн автомобиля изменился благодаря линии остекления, другому бамперу, увеличенной решетке на радиаторе и светодиодной оптике. Салон также получил множество изменений. На панели управления появился тачскрин мультимедийной системы и цифровые приборы. Физические клавиши климат-контроля полностью заменены на сенсорные. Изменения касаются и размера транспортного средства. Теперь его длина равна 4691 миллиметра, а высота – 1696 миллиметров.В подкапотное пространство Zotye T600 получил два варианта комплектации. Возможен вариант установки двигателя объемом 1,5 литра с силовой мощностью 162 «лошади» и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также – 1,8-литровый мотор с мощностью 177 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Обе версии имеют передний привод.