Вера Брежнева решила стать "хейтером" Сергея Лазарева

В своем профиле Сергей Лазарев поделился снимком, отметив, что кадр получен за пять минут до того, как он вынужден будет выйти на сцену. Отечественный исполнитель позирует в профиль, на нем имеется синий костюм с бабочкой. Среди многочисленных комментариев со стороны фолловеров обнаружился и отзыв Веры Брежневой. Знаменитость назвала своего коллегу по цеху “неприятно идеальным”, добавив, что говорит это как “профессиональный хейтер”.Сергей Лазарев не оставил отзыв артистки без внимания, ответив ей посредством смайликов. Другие же подписчики тоже начали засыпать своего кумира комплиментами, а публикация на странице знаменитости за непродолжительный срок успела собрать свыше 70 тысяч пользовательских “лайков”.