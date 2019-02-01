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Вера Брежнева решила стать "хейтером" Сергея Лазарева

Вера Брежнева решила стать "хейтером" Сергея Лазарева, прокомментировав одну из последних публикаций коллеги в Instagram. Отзыв экс-солистки “ВИА Гры” появился под снимком артиста, сделанным перед выходом на сцену.
Вера Брежнева решила стать "хейтером" Сергея Лазарева

В своем профиле Сергей Лазарев поделился снимком, отметив, что кадр получен за пять минут до того, как он вынужден будет выйти на сцену. Отечественный исполнитель позирует в профиль, на нем имеется синий костюм с бабочкой. Среди многочисленных комментариев со стороны фолловеров обнаружился и отзыв Веры Брежневой. Знаменитость назвала своего коллегу по цеху “неприятно идеальным”, добавив, что говорит это как “профессиональный хейтер”.
Вера Брежнева решила стать "хейтером" Сергея Лазарева

Сергей Лазарев не оставил отзыв артистки без внимания, ответив ей посредством смайликов. Другие же подписчики тоже начали засыпать своего кумира комплиментами, а публикация на странице знаменитости за непродолжительный срок успела собрать свыше 70 тысяч пользовательских “лайков”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:07

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