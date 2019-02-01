В ХМАО женщина насмерть примерзла к собственному дому





Трагический инцидент произошел на улице Набережная. Погибшей оказалась местная жительница 1983 года рождения, чье тело было передано в морг, где специалистам предстоит установить причины ее смерти.Синоптики отмечают, что на данный момент в Югре наблюдаются аномальные морозы. Местами температура опускается ниже -48 градусов, поэтому спасатели призвали жителей не покидать свои дома, и не совершать дальних поездок, чтобы избежать переохлаждения.