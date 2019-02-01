В ХМАО женщина насмерть примерзла к собственному дому
В Нижневартовском районе ХМАО-Югры в поселке Излучинск погибла женщина, примерзшая к собственному дому. Спасатели, воспользовавшись специальным оборудованием, деблокировали ее тело, примерзшее к опалубке дома, в присутствии полицейских и администрации поселка.
Трагический инцидент произошел на улице Набережная. Погибшей оказалась местная жительница 1983 года рождения, чье тело было передано в морг, где специалистам предстоит установить причины ее смерти.
Синоптики отмечают, что на данный момент в Югре наблюдаются аномальные морозы. Местами температура опускается ниже -48 градусов, поэтому спасатели призвали жителей не покидать свои дома, и не совершать дальних поездок, чтобы избежать переохлаждения.
Трагический инцидент произошел на улице Набережная. Погибшей оказалась местная жительница 1983 года рождения, чье тело было передано в морг, где специалистам предстоит установить причины ее смерти.
Синоптики отмечают, что на данный момент в Югре наблюдаются аномальные морозы. Местами температура опускается ниже -48 градусов, поэтому спасатели призвали жителей не покидать свои дома, и не совершать дальних поездок, чтобы избежать переохлаждения.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:54