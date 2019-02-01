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Актер Михаил Ножкин рассказал о смерти своей больной супруги на шоу “Судьба человека”

Отечественный актер Михаил Ножкин вспомнил, как его тяжелобольная супруга умирала прямо на глазах мужа. Откровения 82-летнего артиста прозвучали в студии шоу “Судьба человека”.
Актер Михаил Ножкин рассказал о смерти своей больной супруги на шоу “Судьба человека”

Юность и детство Михаила Ножкина были непростыми, а единственной любовью артиста стала его супруга Людмила Голубина. Она тоже была заметной персоной, отвечая за литературную часть в Театре эстрады. Кроме того, избранница оказалась на 16 лет старше мужа, что саму ее сперва смущало. Актер вспоминает, что долго уговаривал возлюбленную расписаться, она до последнего сомневалась и комплексовала из-за возраста.

Пара была счастлива в браке, но родителями они стать так и не смогли. Хотя Голубина забеременела, медики категорически запретили жене Михаила Ножкина рожать, поскольку выжить могла либо только она, либо ребенок. Для актера вопрос не стоял, он точно знал, что хочет сохранить жизнь жены. Они жили без наследников и дальше, для артиста супруга стала настоящим спасением.
Актер Михаил Ножкин рассказал о смерти своей больной супруги на шоу “Судьба человека”

В браке пара прожила 45 лет, однако в 2004 году Голубина умерла, что случилось практически у Ножкина на руках. Перед этим его жена продолжительное время болела. Чтобы держаться, актер погрузился в работу после кончины возлюбленной.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00

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