Жену Гогена Солнцева оттаскали за волосы в магазине

«Катю окружила орава молодых парней..», - заявил Солнцев в очередного прямого эфира.

«Катя в шоке! Она теперь боится ходить по супермаркетам!», - отметил Гоген.

«Гоген, найми для Кати охрану!», - пишут в Сети.





Не секрет, что в канун Нового года Гоген и Екатерина Терешкович наконец-таки нашли общий язык и помирились. По словам Солнцева, он очень переживает за состояние своей возлюбленной, так как сейчас она подвергается нападкам не только в социальных сетях, но и в реальной жизни.Несколько часов назад бывший участник «Дома-2» вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказал подписчикам о том кошмаре, которым произошел с его избранницей на днях в одном столичном магазине.По словам шоумена, парни начали говорить его супруге различные гадости, а также хватали ее за волосы, пытаясь проверить: носит ли она парик или же нет.Также экс-участник «Дома-2» добавил, что его 63-летняя возлюбленная призналась ему, что впервые настолько сильно испугалась за свое здоровье и свою жизнь. К слову, спасли Екатерину от нападок молодых парней другие покупатели, которые пригрозили им полицией.Нужно сказать, что история Солнцева не на шутку взволновала его преданных поклонников, которые даже посоветовали ему нанять для своей избранницы охрану.