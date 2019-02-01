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Анастасия Макеева рассказала о своем избраннике

Отечественная актриса Анастасия Макеева призналась, что они с ее супругом-бизнесменом очень разные люди. Посвященный избраннику пост звезда опубликовала в своем Instagram, рассказав о нем подписчикам.
Анастасия Макеева рассказала о своем избраннике

Наличие у Анастасии Макеевой мужа стало для многих ее поклонником неожиданностью. Пара связала себя узами брака еще прошлой осенью, но рассказывать подробности о возлюбленном актриса не торопится. Однако в новом посте знаменитость призналась, что ее супруг не большой поклонник театра, и в этом вопросе они с ним совершенно разные. Накануне во время посещения спектакля “Анна Каренина” избранник артистки решал деловые вопросы, не интересуясь происходящим на сцене.

Впрочем, сама Макеева считает это не таким уж плохим отличием, ведь полюбил ее партнер не за “красивости на сцене”, и его не волнует, будет ли жена звездой кино и театра. Актриса призналась, что в восторге от своего мужа, поскольку он сопроводил ее на постановку и мужественно выдержал там почти три часа, поддерживая увлечения любимой женщины.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:46

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