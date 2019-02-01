Во время слияния черных дыр образуются сверхлегкие частицы темной материи





Долгое время специалисты считали, что вся наша Вселенная состоит из видимой материи: звезд, планет, астероидов, черных дыр и иных тел. Но оказалось, что на 75% Вселенная состоит из темной материи. Ее невозможно увидеть, хотя ученые в состоянии зафиксировать, как она воздействует на видимые объекты своей мощной гравитацией.Учитывая, что темную материю невозможно увидеть, ученые полагали, что в основном она состоит из вимпов («холодных») и сверхтяжелых частиц, которые никак себя не проявляют. Затем часть теоретиков заявила, что искать необходимо сверхлегкие частицы — аксионы. Но найти их оказалось не так просто. Сверхлегкие частицы могут появляться в результате экзотических явлений, например, при слиянии черных дыр. В Млечном Пути, по мнению специалистов, близких к слиянию черных дыр нет. Но с помощью орбитальной обсерватории LISA слияние сверхмассивных объектов можно обнаружить в других галактиках.