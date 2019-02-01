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Во время слияния черных дыр образуются сверхлегкие частицы темной материи

Ученые полагают, что, наблюдая за слиянием черных дыр, они смогут обнаружить сверхлегкие частицы невидимой темной материи — аксионы. По словам сотрудника университета Амстердама Дэниеля Бауманна, найти аксионы крайне сложно, однако существует догадка, что во время слияния черных дыр эти сверхлегкие частицы появляются в большом количестве, и не исчезают в результате аннигиляции.
Во время слияния черных дыр образуются сверхлегкие частицы темной материи

Долгое время специалисты считали, что вся наша Вселенная состоит из видимой материи: звезд, планет, астероидов, черных дыр и иных тел. Но оказалось, что на 75% Вселенная состоит из темной материи. Ее невозможно увидеть, хотя ученые в состоянии зафиксировать, как она воздействует на видимые объекты своей мощной гравитацией.

Учитывая, что темную материю невозможно увидеть, ученые полагали, что в основном она состоит из вимпов («холодных») и сверхтяжелых частиц, которые никак себя не проявляют. Затем часть теоретиков заявила, что искать необходимо сверхлегкие частицы — аксионы. Но найти их оказалось не так просто. Сверхлегкие частицы могут появляться в результате экзотических явлений, например, при слиянии черных дыр. В Млечном Пути, по мнению специалистов, близких к слиянию черных дыр нет. Но с помощью орбитальной обсерватории LISA слияние сверхмассивных объектов можно обнаружить в других галактиках.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:55

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