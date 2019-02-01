Николай Басков заступился за беременную Викторию Лопыреву
Николай Басков решил заступиться за беременную экс-возлюбленную Викторию Лопыреву. Артист считает, что в сложившейся ситуации может быть виноват именно мужчина.
Николай Басков отметил, что сложившаяся в случае с Викторией Лопыревой ситуация не так однозначна, как кажется. В частности, основная волна критики адресована именно модели, но виновен в этом может быть мужчина. Артист не исключает, что, принимая ухаживания Игоря Булатова, его экс-невеста могла не знать, что тот женат и имеет семью. В то же время Басков убежден, что сейчас рядом с беременной Лопыревой находится не тот человек, которому под силу сделать ее счастливой. Судит певец по тому, как бизнесмен поступил со своей бывшей супругой, считая, что модель может ждать схожая участь.
В то же время Николай Басков опроверг слухи о том, что готов вести свадьбу Виктории Лопыревой. Артист признался, что с бывшей избранницей его связывают теплые отношения, но это не повод соглашаться на такие предложения. Певец отметил, что после расставания с ним у большинства экс-возлюбленных налаживается личная жизнь.
Николай Басков отметил, что сложившаяся в случае с Викторией Лопыревой ситуация не так однозначна, как кажется. В частности, основная волна критики адресована именно модели, но виновен в этом может быть мужчина. Артист не исключает, что, принимая ухаживания Игоря Булатова, его экс-невеста могла не знать, что тот женат и имеет семью. В то же время Басков убежден, что сейчас рядом с беременной Лопыревой находится не тот человек, которому под силу сделать ее счастливой. Судит певец по тому, как бизнесмен поступил со своей бывшей супругой, считая, что модель может ждать схожая участь.
В то же время Николай Басков опроверг слухи о том, что готов вести свадьбу Виктории Лопыревой. Артист признался, что с бывшей избранницей его связывают теплые отношения, но это не повод соглашаться на такие предложения. Певец отметил, что после расставания с ним у большинства экс-возлюбленных налаживается личная жизнь.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:33