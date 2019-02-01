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Николай Басков заступился за беременную Викторию Лопыреву

Николай Басков решил заступиться за беременную экс-возлюбленную Викторию Лопыреву. Артист считает, что в сложившейся ситуации может быть виноват именно мужчина.
Николай Басков заступился за беременную Викторию Лопыреву

Николай Басков отметил, что сложившаяся в случае с Викторией Лопыревой ситуация не так однозначна, как кажется. В частности, основная волна критики адресована именно модели, но виновен в этом может быть мужчина. Артист не исключает, что, принимая ухаживания Игоря Булатова, его экс-невеста могла не знать, что тот женат и имеет семью. В то же время Басков убежден, что сейчас рядом с беременной Лопыревой находится не тот человек, которому под силу сделать ее счастливой. Судит певец по тому, как бизнесмен поступил со своей бывшей супругой, считая, что модель может ждать схожая участь.
Николай Басков заступился за беременную Викторию Лопыреву

В то же время Николай Басков опроверг слухи о том, что готов вести свадьбу Виктории Лопыревой. Артист признался, что с бывшей избранницей его связывают теплые отношения, но это не повод соглашаться на такие предложения. Певец отметил, что после расставания с ним у большинства экс-возлюбленных налаживается личная жизнь.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:33

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