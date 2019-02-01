Россияне в начале 2019 года увеличили траты на бензин и питание





Благодаря сведениям, предоставленным крупным оператором фискальных данных "Такском", стало известно, что за январь расходы россиян на автозаправках выросли на восемь процентов. Это несмотря на то, что цена на топливо немного повысилась. Собранные данные сравнивались с показаниями, собранными в декабре. Сотрудники оператора связывают такой скачок растрат с увеличением НДС, а также значительным повышением спроса на сопутствующие товары.Также за данный период на одиннадцать процентов увеличился средний чек растрат в супермаркетах, а в заведениях общественного питания – на девять процентов. Аналитики считают, что это связано с инфляцией. «Такском» сообщает, что суммы за покупку алкогольных напитков упали на два процента. Специалисты объясняют данное явление массовыми закупками спиртного в предновогодний месяц.