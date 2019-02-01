Ксения Собчак впервые в Instagram показала лицо сына крупным планом





Знаменитая телеведущая не любит выставлять свою личную жизнь напоказ, тем более, Ксения Собчак тщательно скрывала лицо своего ребёнка.Сама она говорила о том, что не верит ни в какие сглазы, это просто решение её и её семьи.Накануне, молодая мама выложила в stories Instagram видео, на котором её сын перебирает вещи из туалетного столика Ксении. Стало неожиданность то, что на моменте, когда ребёнок поворачивает лицо, видео не закончилось.Отец Платона Максим Виторган всегда хотел показать лицо сына, более того, он заявил что малыш красив как Бог. Понятно, что когда ребёнок звездного семейства немного подрос, им стало проще и легче, ведь переживания отходят на задний план.