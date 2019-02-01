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Ксения Собчак впервые в Instagram показала лицо сына крупным планом

Светская львица Ксения Собчак наконец-то показала лицо своего сына.

Знаменитая телеведущая не любит выставлять свою личную жизнь напоказ, тем более, Ксения Собчак тщательно скрывала лицо своего ребёнка.

Ксения Собчак впервые в Instagram показала лицо сына крупным планом

Сама она говорила о том, что не верит ни в какие сглазы, это просто решение её и её семьи.

Накануне, молодая мама выложила в stories Instagram видео, на котором её сын перебирает вещи из туалетного столика Ксении. Стало неожиданность то, что на моменте, когда ребёнок поворачивает лицо, видео не закончилось.

Ксения Собчак впервые в Instagram показала лицо сына крупным планом

Отец Платона Максим Виторган всегда хотел показать лицо сына, более того, он заявил что малыш красив как Бог. Понятно, что когда ребёнок звездного семейства немного подрос, им стало проще и легче, ведь переживания отходят на задний план.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:19

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