АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Лариса Гузеева почтила память Веры Глаголевой совместным архивным снимком

Лариса Гузеева решила почтить память покойной отечественной актрисы Веры Глаголевой. С этой целью телеведущая разместила на личной странице в Instagram совместный с артисткой архивный снимок.
Лариса Гузеева почтила память Веры Глаголевой совместным архивным снимком

Свой 63-й день рождения Вера Глаголева могла бы отпраздновать 31 января, и многие звезды, а также дочери актрисы почтили память скончавшейся от рака знаменитости. Не осталась в стороне и Лариса Гузеева, которая была лично знакома с покойной артисткой. Она в своем профиле обнародовала фото, где еще молодой позирует в компании ушедшей из жизни в 2017 году звезды кино и актрисы Татьяны Акуловой. В подписи к публикации автор поста отметила, что помнит о важной дате.

В комментариях фолловеры присоединились к скорби по покойной Вере Глаголевой. Не оставила публика без внимания и само фото, отметив, что все представленные на нем артистки выглядят потрясающе. Пост на странице Гузеевой успел за непродолжительный срок собрать свыше 77 тысяч “лайков”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Порода в кратере Гейла на Марсе имеет
Станислав Садальский жестоко подшутил
Дочь Юлии Барановской участвует в
Тарзан поделился неудачным снимком
Уфологи призывают человечество
Продажи нового кроссовера Zotye T600
Вера Брежнева решила стать "хейтером"
Житель Северной Каролины столкнулся со
Актер Михаил Ножкин рассказал о смерти
Во время слияния черных дыр образуются
В ХМАО женщина насмерть примерзла к
Жену Гогена Солнцева оттаскали за
Анастасия Макеева рассказала о своем
Сторонники теории плоской Земли
Николай Басков заступился за беременную
Россияне в начале 2019 года увеличили
Ксения Собчак впервые в Instagram
Лариса Гузеева почтила память Веры
Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова
В горах Антарктиды конспирологи нашли
У российского бойца Федора Емельяненко
Поклонники обеспокоены здоровьем актера
Пользователи пожаловались на сбои в
Анастасия Волочкова обратилась к
Юрий Лоза заявил о готовности сочинить
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц
Ученые открыли внутриклеточный путь
В Екатеринбурге из-за пожара в ТРЦ
Ученые рассказали об изменениях во
Лера Кудрявцева опубликовала в
Просмотреть все новости