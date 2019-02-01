Лариса Гузеева почтила память Веры Глаголевой совместным архивным снимком

Свой 63-й день рождения Вера Глаголева могла бы отпраздновать 31 января, и многие звезды, а также дочери актрисы почтили память скончавшейся от рака знаменитости. Не осталась в стороне и Лариса Гузеева, которая была лично знакома с покойной артисткой. Она в своем профиле обнародовала фото, где еще молодой позирует в компании ушедшей из жизни в 2017 году звезды кино и актрисы Татьяны Акуловой. В подписи к публикации автор поста отметила, что помнит о важной дате.В комментариях фолловеры присоединились к скорби по покойной Вере Глаголевой. Не оставила публика без внимания и само фото, отметив, что все представленные на нем артистки выглядят потрясающе. Пост на странице Гузеевой успел за непродолжительный срок собрать свыше 77 тысяч “лайков”.