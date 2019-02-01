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Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова верит, что ее родители "работают на елках"

Юная дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова верит, что ее родители "работают на елках". Соответствующим видео поделилась фигуристка с фолловерами в сети Instagram.
Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова верит, что ее родители "работают на елках"

В показанных видео дочь Навки и Пескова отмечает, что ее папа работает в Кремле на елке. У мамы девочка интересуется, трудится ли она там же, или все же имеет работу на “другой елке”. Смеясь, родительница отвечает, что занята в спорте. Юная Надежда рассказывает, что просит придуманных ею же голубей следовать за родителями на работу, чтобы те поскорее вернулись к ней домой. В подписи к посту сама Татьяна Навка отметила, что дочь сейчас находится в возрасте “детской непосредственности”, и иногда у нее рождаются самые неожиданные фразы. “Специально не придумаешь”, — заключила фигуристка.

В комментариях фолловеры умилились словам наследницы Пескова и Навки. Оценить видео на странице спортсменки отметками “Мне нравится” успели более 26 тысяч пользователей популярной площадки.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:13

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