В горах Антарктиды конспирологи нашли следы свастики





Конспирологи утверждают, что следы в виде свастики на поверхности горного хребта оставили инопланетяне. Необычные фотографии были сделаны российским спутником в 2017 году, затем снимки появились в социальной сети Facebook, однако оттуда их быстро удалили. Специалисты отмечают, что раздобыть их было чрезвычайно сложно.Изучив фотографии, исследователи пришли к выводу, что в районе антарктических гор находятся не только следы свастики, но и сооружение, напоминающее огромную пирамиду. Скептики полагают, что игру света и теней конспирологи пытаются выдать за деятельность инопланетян.