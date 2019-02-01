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В горах Антарктиды конспирологи нашли следы свастики

В Антарктиде в районе Трансантарктических гор на заснеженной поверхности исследователи обнаружили следы нацистской свастики. На YouTube-канале UFOmania — The truth is out there было опубликовано видео, в котором продемонстрированы загадочные спутниковые фотографии с символикой.
В горах Антарктиды конспирологи нашли следы свастики

Конспирологи утверждают, что следы в виде свастики на поверхности горного хребта оставили инопланетяне. Необычные фотографии были сделаны российским спутником в 2017 году, затем снимки появились в социальной сети Facebook, однако оттуда их быстро удалили. Специалисты отмечают, что раздобыть их было чрезвычайно сложно.

Изучив фотографии, исследователи пришли к выводу, что в районе антарктических гор находятся не только следы свастики, но и сооружение, напоминающее огромную пирамиду. Скептики полагают, что игру света и теней конспирологи пытаются выдать за деятельность инопланетян.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:07

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