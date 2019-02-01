Поклонники обеспокоены здоровьем актера Андрея Мерзликина

За рубежом Андрей Мерзликин активно проводит время с семьей, посещая различные места и мероприятия. В частности, звезда “Бумера” побывал на матче банди, известной также как хоккей с мячом, когда сборная РФ играла против Финляндии, одержав победу со счетом 3:2. Кроме того, показал артист и снимок из бассейна, сделанный в морозную погоду на улице. Кадр обеспокоил фолловеров, ведь Мерзликин выглядел замерзшим, и был покрыт снегом.Публика начала интересоваться, не боится ли актер заработать воспаление легких. Артисту посоветовали отказаться от такого “экстрима”, беспокоясь о его здоровье. Супруга Андрея Мерзликина Анна объяснила, что они находятся в горячей ванне при сауне, размещенной на свежем воздухе. Было достаточно жарко, признается избранница артиста, а “ее мужчины” даже ныряли оттуда в снег.