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Поклонники обеспокоены здоровьем актера Андрея Мерзликина

Поклонники серьезно обеспокоены вопросом состояния здоровья отечественного актера Андрея Мерзликина. Сейчас артист с супругой и детьми находится на территории Швеции.
Поклонники обеспокоены здоровьем актера Андрея Мерзликина

За рубежом Андрей Мерзликин активно проводит время с семьей, посещая различные места и мероприятия. В частности, звезда “Бумера” побывал на матче банди, известной также как хоккей с мячом, когда сборная РФ играла против Финляндии, одержав победу со счетом 3:2. Кроме того, показал артист и снимок из бассейна, сделанный в морозную погоду на улице. Кадр обеспокоил фолловеров, ведь Мерзликин выглядел замерзшим, и был покрыт снегом.

Публика начала интересоваться, не боится ли актер заработать воспаление легких. Артисту посоветовали отказаться от такого “экстрима”, беспокоясь о его здоровье. Супруга Андрея Мерзликина Анна объяснила, что они находятся в горячей ванне при сауне, размещенной на свежем воздухе. Было достаточно жарко, признается избранница артиста, а “ее мужчины” даже ныряли оттуда в снег.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:03

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