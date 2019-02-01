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Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

В Сети появились жалобы со всего мира от пользователей видеохостинга YouTube. Данную информацию распространил специализированный портал Downdetector, главной функцией которого является проводить наблюдения за работой сервисов и порталов.
Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

Прошлой ночью на работу видеохостингового сайта пожаловались множество юзеров из таких стран, как Россия, США, Япония, а также из стран Европы. Больше всего претензий со стороны потребительской аудитории поступило на различные возникшие трудности во время просмотра видеороликов. Таких сообщений было получено больше пятидесяти процентов от общего количества. Примерно сорок процентов пользователь высказали недовольство по поводу беспрерывного зависания сайта. Девять процентов юзеров вообще не смогли войти на страницу YouTube.

По сообщению портала, больше всего сообщений поступило в четыре часа утра по московскому времени. За достаточно короткое время сервисом было получено практически пять тысяч жалоб на работу видеохостинга.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:00

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