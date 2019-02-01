Анастасия Волочкова обратилась к помогающей вернуть любимых колдунье

На своей странице в соцсети Анастасия Волочкова поделилась снимком, где позирует в компании колдуньи. Она призналась, что встретилась с ней случайно после репетиции, когда зашла, чтобы выпить чаю. Алмазова занимается частной практикой, помогая решать сложные жизненные ситуации. Именно в такой, по утверждениям Волочковой, оказалась и она, в связи с чем, судя по всему, решила воспользоваться услугами колдуньи. Возможность комментирования танцовщица закрыла.При этом на странице Ольги Алмазовой в Instagram указано, что она предоставляет услуги “любовного” характера. В частности, женщина делает привороты и помогает вернуть любимого человека. В СМИ предположили, что Анастасия Волочкова столкнулась с проблемами в отношениях со своим новым мужчиной, поэтому ей и потребовались услуги колдуньи.