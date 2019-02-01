В Екатеринбурге из-за пожара в ТРЦ «Карнавал» эвакуированы 40 человек
В Екатеринбурге сотрудники МЧС рано утром из-за возгорания эвакуировали 40 человек, находящихся в ТРЦ «Карнавал» Пожар произошел в месте, куда скидывали ненужные картонные коробки, они валялись на площадке, где разгружаются грузовые машины.
Площадь пожара была не такой большой — всего 10 квадратных метров, а вот дым распространился по всему торговому центру, из-за чего было решено эвакуировать обслуживающий персонал и охранников. По какой причине произошел пожар-пока не сообщается.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС 1 февраля в 05:44. На место пожара прибыли 18 машин и 80 человек. С пожаром бойцы справились в течение 20 минут благодаря оперативным действиям и работе автоматической пожарной сигнализации, с помощью которой было найдено место возгорания. По словам представителей МЧС, пострадавших в результате пожара не оказалось.
Площадь пожара была не такой большой — всего 10 квадратных метров, а вот дым распространился по всему торговому центру, из-за чего было решено эвакуировать обслуживающий персонал и охранников. По какой причине произошел пожар-пока не сообщается.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС 1 февраля в 05:44. На место пожара прибыли 18 машин и 80 человек. С пожаром бойцы справились в течение 20 минут благодаря оперативным действиям и работе автоматической пожарной сигнализации, с помощью которой было найдено место возгорания. По словам представителей МЧС, пострадавших в результате пожара не оказалось.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:32