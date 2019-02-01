АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

В Екатеринбурге из-за пожара в ТРЦ «Карнавал» эвакуированы 40 человек

В Екатеринбурге сотрудники МЧС рано утром из-за возгорания эвакуировали 40 человек, находящихся в ТРЦ «Карнавал» Пожар произошел в месте, куда скидывали ненужные картонные коробки, они валялись на площадке, где разгружаются грузовые машины.
В Екатеринбурге из-за пожара в ТРЦ «Карнавал» эвакуированы 40 человек

Площадь пожара была не такой большой — всего 10 квадратных метров, а вот дым распространился по всему торговому центру, из-за чего было решено эвакуировать обслуживающий персонал и охранников. По какой причине произошел пожар-пока не сообщается.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 1 февраля в 05:44. На место пожара прибыли 18 машин и 80 человек. С пожаром бойцы справились в течение 20 минут благодаря оперативным действиям и работе автоматической пожарной сигнализации, с помощью которой было найдено место возгорания. По словам представителей МЧС, пострадавших в результате пожара не оказалось.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Гузеева почтила память Веры
Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова
В горах Антарктиды конспирологи нашли
У российского бойца Федора Емельяненко
Поклонники обеспокоены здоровьем актера
Пользователи пожаловались на сбои в
Анастасия Волочкова обратилась к
Юрий Лоза заявил о готовности сочинить
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц
Ученые открыли внутриклеточный путь
В Екатеринбурге из-за пожара в ТРЦ
Ученые рассказали об изменениях во
Лера Кудрявцева опубликовала в
В возрасте 86 лет скончалась актриса
Язвы во рту могут свидетельствовать о
Гоген Солнцев доволен интимной жизнью с
Евгений Миронов пригласил Алису
Nokia перезапустит еще один легендарный
Ольга Бузова с простудой продолжает
Александра Черно и Либерж Кпадону
Звезды «Дома-2» Глеб Жемчугов и Лиза
Xiaomi Redmi 5 получил обновление MIUI
Ученые раскрыли загадку появления
Виталий Милонов призывает запретить
Новый Subaru Legacy получит планшет в
Новая Toyota Corolla вскоре появится в
Улучшенный инструмент на основе ИИ
Рестайлинговое авто Mercedes-Benz
Единственный в мире гибридный Lotus
Ученые выявили новую технику мышления
Просмотреть все новости