Юрий Лоза заявил о готовности сочинить песню для “Евровидения”





По заявлениям Юрия Лозы, он готов стать тем, кто напишет для конкурсанта из РФ композицию на русском языке. Музыкант находит возмутительным тот факт, что представители России на “Евровидении” регулярно выступают с работами на английском. К тому же, добавил артист, он является автором множества песен, многие из которых никто еще не слышал. Все по той причине, убежден Лоза, что сейчас никому не нужны записанные им альбомы, все продается посредством Интернета. Певец подчеркивает, что в РФ отсутствуют авторы, способные написать более достойную композицию, чем он.Вспомнил Юрий Лоза и о том, что выпущенная им песня “Плот” обрела популярность не только в РФ. В частности, ее исполняют даже на территории США на английском языке. “Евровидение” в этом году проводиться должно в Тель-Авиве в период 14-18 мая.