В возрасте 86 лет скончалась актриса Валентина Березуцкая





По имеющимся сведениям, в день случившегося Валентина Березуцкая находилась дома. Внезапно у нее возникли проблемы с дыханием, а прибывшие на вызов медики впоследствии у 86-летней актрисы диагностировали клиническую смерть. Несмотря на старания врачей и приезд реанимобиля, спасти знаменитость не удалось. Официальной причиной смерти звезды отечественного кино оказалась остановка сердца.В настоящее время нет подтвержденных данных о том, где и когда будет проходить официальное прощание с покойной артисткой, также не называется дата захоронения Валентины Березуцкой. За свою продолжительную карьеру актриса успела воплотить на экране свыше 200 различных ролей, а в постсоветскую эпоху она нередко появлялась в военных кинолентах и сериалах.