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В возрасте 86 лет скончалась актриса Валентина Березуцкая

Отечественная актриса Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет. О кончине артистки стало известно днем минувшего четверга, 31 января.
В возрасте 86 лет скончалась актриса Валентина Березуцкая

По имеющимся сведениям, в день случившегося Валентина Березуцкая находилась дома. Внезапно у нее возникли проблемы с дыханием, а прибывшие на вызов медики впоследствии у 86-летней актрисы диагностировали клиническую смерть. Несмотря на старания врачей и приезд реанимобиля, спасти знаменитость не удалось. Официальной причиной смерти звезды отечественного кино оказалась остановка сердца.

В настоящее время нет подтвержденных данных о том, где и когда будет проходить официальное прощание с покойной артисткой, также не называется дата захоронения Валентины Березуцкой. За свою продолжительную карьеру актриса успела воплотить на экране свыше 200 различных ролей, а в постсоветскую эпоху она нередко появлялась в военных кинолентах и сериалах.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:19

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