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Ольга Бузова с простудой продолжает гастроли

Ольга Бузова славится своей работоспособностью, ведь девушка практически не отдыхает.

Зачастую, ведущей "Дома-2" приходится жертвовать своим здоровьем.

Ольга Бузова с простудой продолжает гастроли

После отдыха в Куршевеле девушка простудилась, а уже через неделю она выставила видео, на котором ходит по улицам Риги. Также она рассказала своим заботливым подписчикам Instagram, что лечится, Бузова пьёт таблетки от кашля.

Впереди ведущую "Дома-2" ждёт много концертов, а это значит, что её горло должно быть в полном порядке. Несмотря на свой напряжённый график, Ольга умудряется хорошо выглядеть и везде успевать. Более того, она постоянно радует всех новыми фотографиями, накануне для фото она вышла в одном купальнике в настоящий минус за окном, но, признаётся Ольга, она не рассчитала глубину снега и провалилась по колено в сугроб.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:58

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