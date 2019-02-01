Ольга Бузова с простудой продолжает гастроли

Зачастую, ведущей "Дома-2" приходится жертвовать своим здоровьем.После отдыха в Куршевеле девушка простудилась, а уже через неделю она выставила видео, на котором ходит по улицам Риги. Также она рассказала своим заботливым подписчикам Instagram, что лечится, Бузова пьёт таблетки от кашля.Впереди ведущую "Дома-2" ждёт много концертов, а это значит, что её горло должно быть в полном порядке. Несмотря на свой напряжённый график, Ольга умудряется хорошо выглядеть и везде успевать. Более того, она постоянно радует всех новыми фотографиями, накануне для фото она вышла в одном купальнике в настоящий минус за окном, но, признаётся Ольга, она не рассчитала глубину снега и провалилась по колено в сугроб.