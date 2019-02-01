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Гоген Солнцев доволен интимной жизнью с пожилой супругой Екатериной Терешкович

Вот уже который месяц подряд публика с интересом наблюдает за жизнью супружеской пары Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, разница в возрасте у которых 26 лет. Недавно они очень серьезно поссорились и на некоторое время разъехались, однако сейчас в их отношениях все хорошо.

А на днях молодой человек решил рассказать о самом сокровенном – об интиме с 64-летней возлюбленной. Так, по его словам, жаловаться не приходиться. Впрочем, и сказать, что между ними такая же сильная страсть, как и в первые месяцы знакомства, он тоже не может.

Гоген Солнцев доволен интимной жизнью с пожилой супругой Екатериной Терешкович

«Чувства немного притупляются. Но я пока боюсь предлагать Кате разнообразить половую жизнь. Несмотря на ее эпатажное поведение, думаю, что для нее это будет слишком», - признался 38-летний экс-участник «Дома-2».

Он также рассказал, что недавно они с Катей ходили к психоаналитику, и она предложил им пожить гостевым браком: пять дней вместе, а два дня порознь. Однако главе семейства не понравилась эта идея, так как, по его мнению, брак будет восприниматься, как работа, а значит вся романтика и страсть из него быстро улетучится.

Солнцев уверен, что если к отношениям относиться, как к должностной инструкции, которую хочешь – не хочешь все равно нужно выполнять, то ничего хорошего не получится.

Гоген Солнцев доволен интимной жизнью с пожилой супругой Екатериной Терешкович

«Я человек спонтанный, да и Екатерина у меня та еще «бабушка по имени хочу». Видимо, в молодости она не могла насладиться всеми красками постельной жизни», - подытожил он.

Напомним, что несколько дней назад, бывший герой реалити-шоу пожаловался своим подписчикам в социальной сети Instagram, что не успела его супруга реабилитироваться после череды пластических операций на лице, как вновь решила лечь под нож хирурга, дабы увеличить грудь.

Гоген заявил, что Терешкович может не вынести очередного общего наркоза, поэтому очень переживает за нее, так как она отказывается прислушиваться к нему и доктору.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:07

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