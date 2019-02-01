АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram архивный снимок с Гошей Куценко

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала архивный снимок с актером Гошей Куценко. Согласно подписи, сделанной знаменитостью к посту, фотография датируется 1994 годом.


Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram архивный снимок с Гошей Куценко

На фото Лера Кудрявцева и Гоша Куценко позируют, держа в руках микрофоны с логотипом ТВ-6. В то время они являлись соведущими телепроекта «Партийная Zona» на этом канале. На заднем фоне снимка видны яркие огни, освещающие сцену. Благодаря публикации этой фотографии у почитателей теледивы появилась редкая возможность увидеть свою любимицу в образе брюнетки.

В своих комментариях одни фолловеры выразили мнение, что темный цвет волос идет Лере Кудрявцевой больше, чем светлый, другие «окунулись» в ностальгические воспоминания по 90-м годам, а третьи перепутали именитую телеведущую с ее молодой коллегой Ольгой Бузовой, отмечая, что они невероятно похожи.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак впервые в Instagram
Лариса Гузеева почтила память Веры
Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова
В горах Антарктиды конспирологи нашли
У российского бойца Федора Емельяненко
Поклонники обеспокоены здоровьем актера
Пользователи пожаловались на сбои в
Анастасия Волочкова обратилась к
Юрий Лоза заявил о готовности сочинить
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц
Ученые открыли внутриклеточный путь
В Екатеринбурге из-за пожара в ТРЦ
Ученые рассказали об изменениях во
Лера Кудрявцева опубликовала в
В возрасте 86 лет скончалась актриса
Язвы во рту могут свидетельствовать о
Гоген Солнцев доволен интимной жизнью с
Евгений Миронов пригласил Алису
Nokia перезапустит еще один легендарный
Ольга Бузова с простудой продолжает
Александра Черно и Либерж Кпадону
Звезды «Дома-2» Глеб Жемчугов и Лиза
Xiaomi Redmi 5 получил обновление MIUI
Ученые раскрыли загадку появления
Виталий Милонов призывает запретить
Новый Subaru Legacy получит планшет в
Новая Toyota Corolla вскоре появится в
Улучшенный инструмент на основе ИИ
Рестайлинговое авто Mercedes-Benz
Единственный в мире гибридный Lotus
Просмотреть все новости