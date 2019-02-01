Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram архивный снимок с Гошей Куценко

На фото Лера Кудрявцева и Гоша Куценко позируют, держа в руках микрофоны с логотипом ТВ-6. В то время они являлись соведущими телепроекта «Партийная Zona» на этом канале. На заднем фоне снимка видны яркие огни, освещающие сцену. Благодаря публикации этой фотографии у почитателей теледивы появилась редкая возможность увидеть свою любимицу в образе брюнетки.В своих комментариях одни фолловеры выразили мнение, что темный цвет волос идет Лере Кудрявцевой больше, чем светлый, другие «окунулись» в ностальгические воспоминания по 90-м годам, а третьи перепутали именитую телеведущую с ее молодой коллегой Ольгой Бузовой, отмечая, что они невероятно похожи.